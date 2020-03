Teatro, annullato “Ubu al luna park” del 3 marzo in Auditorium di Maranello

In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato domenica 1 marzo per contrastare la diffusione del Covid-19, la direzione di Ater Fondazione Circuito Regionale Multidisciplinare comunica l’annullamento di tutti gli spettacoli previsti anche questa settimana nei teatri gestiti della Regione Emilia-Romagna, tra cui “Ubu al luna park” diretto da Andreina Garella in cartellone martedì 3 marzo alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello.

Fino a domenica 8 marzo il decreto conferma in Emilia-Romagna la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose. La direzione di Ater Fondazione Circuito Regionale Multidisciplinare darà tempestiva comunicazione dopo tale data della eventuale ripresa degli spettacoli cancellati.