Sono stati annullati a San Felice sul Panaro l’incontro previsto in occasione della Festa della Donna per venerdì 6 marzo, all’auditorium di viale Campi, con la proiezione del documentario film di Wilma Massucco “Margherite volanti”, e “Discoround”, la grande festa delle scuole medie Pascoli che avrebbe dovuto svolgersi sabato 7 marzo alle 21 al Palaround. Le decisioni sono state prese in ottemperanza alle disposizioni inerenti il coronavirus.