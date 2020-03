In seguito all’ordinanza emanata dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal Ministro della Salute Roberto Speranza per contrastare la diffusione del Coronavirus viene rinviato l’appuntamento con Alessandro Gallo previsto martedì 3 marzo alle 21.00 per la rassegna Ora Legale a Sorbara di Bomporto.