Annullato lo spettacolo “La fabbrica dei preti” in programma a Mirandola giovedì 5 marzo

In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ieri domenica 1° marzo 2020 per contrastare la diffusione del COVID-19, la direzione di ATER FONDAZIONE Circuito Regionale Multidisciplinare comunica l’annullamento di tutti gli spettacoli previsti anche questa settimana nei teatri gestiti della Regione Emilia-Romagna, tra cui La fabbrica dei preti scritto e diretto da Giuliana Musso in cartellone giovedì 5 marzo alle ore 21 all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola (MO).

Fino a domenica 8 marzo il decreto conferma in Emilia-Romagna la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

La direzione di ATER Fondazione Circuito Regionale Multidisciplinare darà tempestiva comunicazione dopo tale data della eventuale ripresa degli spettacoli cancellati.

Info al numero 053522455 o sulla pagina Fb dedicata.