Si terrà regolarmente martedì 3 marzo l’assemblea annuale dell’Avis comunale di Maranello, che conta più di 480 donatori con 990 donazioni effettuate nel 2019. I soci sono chiamati ad approvare i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione della presidente Milena Storione. Appuntamento alle 20.30 nella sede Avis di Maranello di via San Luca 30. Le assemblee sociali delle 50 sedi Avis in provincia di Modena si tengono in vista della prossima assemblea provinciale del 4 aprile a Bastiglia.