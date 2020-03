Auto come ariete per furto in supermercato a Reggio Emilia

Poco prima delle 23.30 di ieri 29 febbraio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in via Franzini, in città, su segnalazione di furto all’interno del supermercato Ecu. Poco prima ignoti ladri, utilizzando due autovetture come ariete a bordo delle quali si sono dileguati, hanno sfondato l’ingresso del supermercato accedendo all’interno da dove hanno asportato varia merce esposta sugli scaffali, in corso di esatto inventario. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva il danno ammontante ad alcune decine di migliaia di euro (ancora in corso di quantificazione). Sulla vicenda i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.