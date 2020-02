Sport e disabilità: parte a Reggio la collaborazione fra Fondazione Milan e il progetto All Inclusive Sport

Nell’ambito di “Sport for All”, programma promosso e supportato da Fondazione Milan e Giuliani Foundation, sabato 22 febbraio è stato presentato a Reggio Emilia All Inclusive Sport, un progetto coordinato dal centro di servizio per il volontariato CSV Emilia-Dar Voce. L’intento è quello di favorire l’inserimento di più di 120 bambini e ragazzi disabili all’interno di squadre e gruppi sportivi del territorio della provincia emiliana. La presentazione è avvenuta durante una lezione di formazione per i futuri tutor di All Inclusive Sport, ospitata dalla palestra di Sesso.

Il progetto, nato dalla spinta delle associazioni di volontariato della zona che si occupano di disabilità, ha elaborato un modello che favorisce l’inserimento di ragazzi diversamente abili nei gruppi sportivi con gli altri compagni di squadra e di scuola.

Ogni atleta con disabilità viene seguito nell’inserimento nel gruppo squadra da un tutor; sono presenti anche una figura di riferimento di tutti gli inserimenti sportivi e quella di un coordinatore che si occupa della gestione generale del progetto. L’intento finale dell’iniziativa è quello di diffondere la cultura dell’inclusione sportiva tra ragazzi, genitori e allenatori, per portare nelle società sportive un modello che in seguito potrà essere replicato autonomamente.