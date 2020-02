La scorsa notte a Maranello, i carabinieri della locale stazione su segnalazione di lite in corso, hanno tratto in arresto un 30enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, in alterazione psicofisica, aveva aggredito un cliente in esercizio pubblico di piazza Libertà. All’arrivo dei militari l’esagitato si scagliava su di loro tentando di colpirli con pugni. L’uomo stamane verrà condotto stamane davanti all’Autorità giudiziaria per il rito direttissimo.