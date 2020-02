Questa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Maranello per un incendio nell’area cortiliva di una autofficina in via Nuvolari. Le fiamme hanno distrutto un camper e un carro attrezzi con a bordo un’autovettura. Il pronto intervento delle squadre Vigili del Fuoco, ha evitato la propagazione delle fiamme al vicino fabbricato. Le cause che hanno innescato le fiamme sembrerebbero accidentali.