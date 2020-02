Contributi per danni da eventi atmosferici calamitosi, le richieste entro il 2 marzo

C’è tempo fino a lunedì 2 marzo 2020 per richiedere i contributi regionali per danni causati da eventi atmosferici calamitosi, accaduti a Fiorano Modenese nel 2019, nei mesi di maggio e novembre e il 22 giugno.

La Regione ha approvato approvate le direttive per la concessione di contributi a cittadini privati, associazioni senza scopo di lucro e attività economiche e produttive che hanno subito danni avuti in seguito al maltempo in quei periodi.

Gli interessati possono presentare domanda al Comune di Fiorano Modenese, entro e non oltre le ore 13.00 del 2 marzo 2020, presentando gli appositi moduli compilati all’Ufficio Protocollo dalle 8.30 alle 13.00, oppure tramite raccomandata A/R o via pec all’indirizzo comunefiorano@cert.fiorano.it. Quest’ultima modalità di invio è l’unica ammessa per gli esercenti attività economiche.

I danni per cui si può richiedere i contributi riguardano l’abitazione o l’immobile dove si svolge l’attività commerciale e produttiva, eventuali arredi, strutture interne o macchinari, per cui si evidenzi il nesso tra il danno subito e l’evento atmosferico calamitoso.

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali e i massimali stabiliti dalle direttive regionali. Decreto e modulistica, predisposta dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della regione Emilia Romagna, sono consultabili e scaricabili nell’apposita sezione del sito internet regionale o nel sito comunale.