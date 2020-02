A Castelnovo Monti rinviata la corsa campestre del 29 febbraio

La società Asd Atletica Castelnovo Monti ha reso noto che la gara di corsa campestre che era originariamente prevista per domani, sabato 29 febbraio, è stata rinviata a sabato 14 marzo con le stesse modalità organizzative. La corsa del 14 marzo dunque partirà al Campo da calcio “V. Mazzola” coinvolgendo anche i locali dell’Oratorio “Don Bosco”, dalle ore 14.30, e sarà valida per il Campionato Regionale Individuale Csi, 2^ prova di Campionato provinciale di società Csi, 3^ prova di campionato provinciale di società Fidal. Per informazioni è possibile contattare Asd Atletica Castelnovo Monti al numero 338 5270881.