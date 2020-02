Unione Comuni Distretto Ceramico: selezione per 5 posti di lavoro

Scadono nel mese di marzo i termini per presentare domanda di assunzione all’interno dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per l’assegnazione di cinque posti di lavoro, distribuiti in aree diverse dei Comuni di Formigine, Fiorano Modenese e Sassuolo.

Più nel dettaglio, sono due i bandi in scadenza martedì 2 marzo 2020. Il primo prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo di categoria D, da assegnare al Servizio Istruzione del Comune di Formigine. Requisito minimo per la selezione è il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento. Sempre a Formigine, ma questa volta ai Servizi Demografici, l’assegnazione di un posto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo di categoria C. Il concorso richiede il possesso del diploma di Maturità.

Un terzo bando infine, in scadenza venerdì 20 marzo 2020, prevede la selezione per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di collaboratore di categoria B3 (messo notificatore) da assegnare rispettivamente nei Comuni di Formigine, Fiorano Modenese e Sassuolo. In questo caso il titolo di studio minimo richiesto è il diploma di qualifica o titolo superiore.

La domanda di assunzione deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza al Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Unione attraverso uno dei seguenti modi: presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione (via Fenuzzi 5, Sassuolo), invio per posta raccomandata oppure per via telematica attraverso posta elettronica.

Questi ed altri avvisi di assunzione possono essere consultati sul sito web dell’Unione dei Comuni www.distrettoceramico.mo.it alla sezione “Trasparenza > Concorsi”.