Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia hanno deferito alla procura della Repubblica un cittadino tunisino trentanovenne domiciliato in paese, per furto aggravato e porto di strumenti atti ad offendere. L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di asportare materiale presso l’isola ecologica di San Cesareo sul Panaro. Nel corso della perquisizione è stato trovato anche in possesso di un’ascia da macellaio.