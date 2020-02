Ricettazione di attrezzature da giardinaggio, cinque persone nei guai nella Bassa

Nella serata di domenica 23 febbraio, personale del Commissariato di Pubblica di Sicurezza di Mirandola, unitamente a due equipaggi della Polizia Stradale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 5 uomini di età compresa tra i 20 e i 48 anni, tutti residenti tra i Comuni di Mirandola e di Novi di Modena per il reato di ricettazione di apparecchiature professionali per il giardinaggio.

I servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati di furto presso ditte o abitazioni nelle ore serali, ha portato all’individuazione di un autoveicolo di media cilindrata con 4 persone a bordo che si aggirava con fare sospetto nell’area rurale compresa tra Mirandola e il Comune di Concordia sulla Secchia.

Dal monitoraggio dell’autovettura in questione e dal successivo servizio di appostamento gli agenti hanno notato l’autovettura in questione fermarsi in una piazzola, gli occupanti scendere e caricare su un furgone condotto da un altro uomo delle attrezzature da giardinaggio. Il tempestivo intervento ha consentito di fermare gli occupanti dell’autovettura, del furgone e di recuperare l’attrezzatura da giardinaggio consistente in un soffione per foglie, un decespugliatore e un tagliasiepi.

Tutti e cinque i soggetti, alcuni dei quali gravati da precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per il reato di ricettazione in concorso, mentre la refurtiva è stata sequestrata in attesa di restituzione.