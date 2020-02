Pesta minore per ragazza contesa: denunciato a Reggio Emilia

“Questo matrimonio non s’ha da fare”. La celebre frase dei “Promessi Sposi” di Manzoni calza a quella che un 18enne reggiano ha rivolto nella messaggistica di Instagram ad un minore “colpevole” di aver cercato di riconquistare la ragazza, ora finita tra le braccia del “bravo”.

Minacce seguite da una vera e propria imboscata che il 18enne, con la complicità della sua nuova ragazza, ha teso al minore all’uscita di scuola dove l’ha preso a calci e pugni mandandolo in ospedale. Per questo motivo con l’accusa di minaccia e lesioni personali in concorso i carabinieri della stazione di via Adua hanno denunciato alla Procura reggiana ed a quelle dei minorenni di Bologna il 18enne e la ragazza 16enne entrambi abitanti a Reggio Emilia. La vittima, un minore reggiano di 17 anni, ricorso alle cure mediche ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.