Al fine di effettuare lavori di manutenzione e posa di tubazioni sotto strada in via Abetone Inferiore, nel tratto compreso tra l’interazione con via Verga e via Dino Ferrari, nelle giornate di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo verrà istituita una deviazione della viabilità. Il tratto interessato dai lavori sarà chiuso con deviazioni, indicate sul posto, in via Verga, via Fornace e via Dino Ferrari.