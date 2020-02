Il presidente della Provincia di Reggio, Zanni incontra il nuovo questore Ferrari

Il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Allende il nuovo questore di Reggio Emilia, Giuseppe Ferrari, al quale ha formulato i migliori auguri di buon lavoro, assicurando “il pieno sostegno degli enti locali alla Polizia di Stato nella sua preziosa opera svolta a presidio della sicurezza del nostro territorio e della comunità reggiana”.

Nel corso dell’incontro, da parte di entrambi è stata espressa la convinta volontà di collaborare reciprocamente, a partire dall’intensa attività del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Così come è sempre avvenuto, la Questura potrà contare sulla massima collaborazione da parte della Provincia e dei Comuni perché il dialogo tra gli enti rappresenta un punto fondamentale per il buon governo quotidiano della nostra comunità”, ha sottolineato il presidente della Provincia.