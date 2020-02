Corona Virus, Mario Cardone circa gli accessi a Casa Serena

La Direzione del Distretto Sanitario della AUSL di Sassuolo, in accordo con la Direzione dell’Associazione dei Comuni del Distretto Ceramico, ha emanato una Circolare diretta ai gestori delle Strutture Socio Sanitarie, quale indicazione operativa per l’accesso dei visitatori, con richiamo alla ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Emilia Romagna, in materia di Corona Virus.

Con molta chiarezza le Ordinanze del Ministero e della Regione affrontano la limitazione degli accessi di visitatori agli ospiti di strutture protette e di presidi ospedalieri, ma anche un richiamo alla sanificazione e disinfezione degli ambienti dedicati agli ospiti.

Ebbene il gestore di Casa Serena, ha posto in essere le misure, chiamate di contenimenti dei visitatori. Addirittura, dopo un anno di attesa, è stato aggiustato, da parte di SGP, del cancello di accesso alla struttura, aperta giorno e notte da un anno, ma ancora non sono stati rifatti i parcheggi esterni e chiuse le buche, voragine.

Ebbene, ritornando alla Circolare della Contea, per entrare ed uscire ci vuole una firma…… la gente si chiede…… ma dove siamo arrivati?

A proposito: la firma è prevista anche per i visitatori dei pazienti ricoverati nell’Ospedale di Sassuolo?

(Mario Cardone)