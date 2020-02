Coranavirus, due casi di positività anche a Sassuolo. Non si tratta di un focolaio

Vengono confermati a Sassuolo due casi di positività al Coronavirus. Si tratta di un cittadino che lavora in Lombardia, ma residente a Sassuolo e del padre. Tutto è quindi CIRCOSCRITTO ad un nucleo familiare che sembra non abbia avuto contatti con l’esterno. Le due persone, assolutamente NON gravi, sono ora ricoverate al Policlinico di Modena dove sono in corso le indagini epidemiologiche. NON si tratta quindi di un focolaio.

L’Amministrazione invita la cittadinanza alla calma: per ora non sussistono elementi di eccessiva preoccupazione.