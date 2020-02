Vetto, senso unico alternato sul ponte del Pomello

La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, giovedì 27 febbraio, nell’ambito dei lavori di ripristino e consolidamento dei paramenti murari della spalla destra del ponte del Pomello sul torrente Enza – lungo la Sp 10 in comune di Vetto ed al confine con Neviano degli Arduini (Parma) – sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, con introduzione del limite di velocità a 30 Km/h. Il provvedimento, che resterà in vigore fino al termine dei lavori nelle sole ore diurne dei giorni feriali, è stato adottato per consentire lo svolgimento in sicurezza alla ditta Camar di Castelnovo Monti delle attività di cantiere.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.