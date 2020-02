Team Nuoto Modena vince il 6° Città di Sassuolo

Nell’ultima domenica di sport attivo, visto il blocco disposto dall’ordinanza regionale, nella piscina comunale di Sassuolo si è disputata la 6^ edizione del meeting cittadino.

Pur dovendo registrare qualche logica e razionale rinuncia, l’evento ha mantenuto inalterati i contenuti tecnici contando alla fine su 18 formazioni e ha visto il successo del Team Nuoto Modena che si è portato a casa il trofeo precedendo Coopernuoto e Rinascita Team Romagna, con Maranello, Sea Sub e Sweet Team in fila dalla settima posizione della generale.

Martina Mecugni, aggiudicandosi 50 farfalla, 50 100 200 stile libero assoluti e Mattia Cantelmo con il poker nei 50-100 rana 100 stile libero e 100 farfalla junior sono risultati i trascinatori dei padroni di casa del TNM che hanno visto al successo anche Veronica Soli 100-200 stile libero, Linda Giuliani 50 rana, Lorenzo Asinari 100 stile libero.

Per Maranello Nuoto il gradino alto del podio Ragazzi ha ospitato Andrea Dallari per i successi nei 200 dorso e 200 misti, come Anna Soli per i 50 dorso, mentre Sea Sub Modena oltre ai numerosi podi comuni ad ogni formazione, conta solo il successo di Matteo Giacobbe nei 200 stile libero cadetti.

Sweet Team Modena con Alessandro Toni a segno nei 100 misti junior e Valter Prampolini nei 50 farfalla 100 misti ragazzi sono stati i vincitori della formazione delle Pergolesi.

Nonostante dopo un paio di giorni di sospensione sia stata autorizzata la ripresa degli allenamenti, nelle piscine come in tutte le attività che prevedono aggregazione di pubblico, resta ancora sconosciuta se sarà possibile disputare i campionati regionali che sono ancora in calendario il 7-8 e 13-14 marzo.