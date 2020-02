Ramo Verde: chiusa per una notte l’immissione sulla Tangenziale di Bologna

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 febbraio, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, sarà chiuso lo svincolo che immette sulla Tangenziale di Bologna, in direzione San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale verso Casalecchio, uscire allo svincolo 2 “Borgo Panigale” e rientrare nella direzione opposta, verso San Lazzaro.