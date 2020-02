Prevenzione e repressione delle condotte di guida imprudenti: raffica di contravvenzioni della Polizia Stradale nel reggiano

È stata una settimana di abbondanti controlli quella appena terminata per la Polizia Stradale di Reggio Emilia. Diverse pattuglie, sia della sezione capoluogo che dei distaccamenti di Castelnovo ne’ Monti e Guastalla, hanno pattugliato le principali vie di comunicazione. Si è cercato di perseguire, infatti, le condotte più imprudenti ed in grado di mettere a rischio l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

In particolare gli uomini della polizia stradale reggiana hanno contestato a sedici conducenti l’utilizzo dell’apparecchio cellulare durante la guida, uno dei comportamenti più rischiosi e in grado di cagionare vere e proprie tragedie stradali, anche utilizzando per i controlli vetture con colori di serie.

Sono, inoltre, stati “pizzicati” venti utenti della strada i quali non utilizzavano la cintura di sicurezza obbligatoria e, infine, cinque soggetti sono stati trovati in stato di ebbrezza alla guida con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, tutti quindi rientranti nella fascia amministrativa, i quali, oltre alla ingente sanzione pecuniaria, si vedranno decurtati 10 punti dalla patente che sarà sospesa per un periodo da tre a sei mesi.