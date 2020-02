Al Teatro Duse di Bologna nuove date per gli spettacoli sospesi in seguito all’ordinanza

Il Teatro Duse di Bologna ha riprogrammato sei dei sette spettacoli previsti dal 24 febbraio al primo marzo 2020, ma sospesi in ottemperanza all’ordinanza firmata il 23 febbraio 2020 dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero della Salute, al fine di contrastare la diffusione del Coronavirus.

Nello specifico, lo spettacolo ‘Hamlet’ con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio del 24 febbraio è rinviato a martedì 28 aprile, alle ore 21.

Recuperati anche i concerti ‘Stasera gioco in casa’ di Gianni Morandi del 26 e 27 febbraio, che andranno in scena rispettivamente mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, sempre alle ore 21. Nell’ambito della necessaria riorganizzazione del calendario, slitteranno in avanti anche le date del live di Morandi dell’11 e 12 aprile. Questi due concerti andranno in scena rispettivamente sabato 2 maggio alle ore 21 e domenica 3 maggio alle ore 17.

Nuove date anche per lo spettacolo ‘Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione’ con Lella Costa. La replica del 28 febbraio andrà in scena giovedì 21 maggio alle ore 21, quella del 29 febbraio è spostata a venerdì 22 maggio, sempre alle ore 21, la replica del primo marzo è nuovamente in calendario sabato 23 maggio, alle ore 17.

Di conseguenza, le recite del musical ‘City of Angels’ della Bsmt previste per il 22 e 23 maggio verranno spostate, rispettivamente, a venerdì 26 giugno alle ore 21 e a sabato 27 giugno, in doppia replica alle ore 16 e alle ore 21.

Tutti i titoli già acquistati per questi spettacoli restano validi, mantenendo i medesimi posti, per l’ingresso alle rispettive nuove date.

È annullato, invece, lo spettacolo ‘Le allegre comari di Windsor’ del 25 febbraio. Per gli spettatori in possesso del biglietto per questa data è possibile richiedere il rimborso presso la biglietteria del Teatro Duse, entro e non oltre il 7 marzo 2020. Entro la stessa data, per chi ha acquistato il biglietto su Vivaticket, on line e nei punti vendita autorizzati, saranno fornite tutte le indicazioni per il rimborso direttamente dal circuito Vivaticket.

La biglietteria del Teatro Duse (Via Cartoleria 42) è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle 19.00 (Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it).

TUTTE LE NUOVE DATE: