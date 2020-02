Si riunisce giovedì al Castello il Consiglio comunale di Formigine

È convocato per giovedì 27 febbraio, alle 20.30 al Castello, il secondo consiglio comunale di Formigine per il 2020.

I lavori si apriranno con quattro tra interpellanze e interrogazioni (su viabilità nelle frazioni, stazioni ferroviarie, e rimozione di rifiuti). Le tre delibere riguarderanno modifiche al regolamento dei mercati a cadenza settimanale, il piano di coordinamento per attuazione polo estrattivo 5, il regolamento per il vestiario della Polizia Locale. A seguire la discussione di otto mozioni presentate dai gruppi consiliari.

Come sempre, per chi volesse seguire i lavori, sarà attiva la diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.