Incendio di un quadro elettrico in un condominio a Formigine

Quadro elettrico condominiale a fuoco nel primo pomeriggio di oggi in uno stabile di via Pascoli a Formigine. I vigili del fuoco sono sul posto dalle 14.30. L’incendio ha coinvolto anche alcune condotte dell’acqua.

Il condominio – nel fabbricato ci sono 9 famiglie e un bar – è stato evacuato in via precauzionale per il fumo. Disattivate le forniture. Non si registrato feriti. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai tecnici delle aziende preposte, si è recato anche il Sindaco Costi.