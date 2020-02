Prevenzione Coronavirus: sospese a Sasso Marconi alcune iniziative culturali e attività delle associazioni locali

L’Ordinanza n. 1/2020, emanata da Ministero della Salute e Regione Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus, prevede fino al 1 marzo l’attivazione di una serie di misure preventive sull’intero territorio regionale. Le disposizioni riguardano in particolare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la sospensione dell’attività di Università e musei, di viaggi d’istruzione e procedure di concorso e la sospensione di “manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico”.

L’Ordinanza dunque non prevede la chiusura né degli impianti sportivi né di luoghi di aggregazione come teatri, cinema, biblioteche e centri diurni, che restano dunque aperti per tutto quello che riguarda l’attività ordinaria.

Vengono invece sospesi tutti gli eventi che non rientrano nell’attività ordinaria: a Sasso Marconi vengono così rinviati a data da destinarsi lo spettacolo teatrale “Circus 2” (previsto per martedì 25 febbraio al Teatro comunale) e l’appuntamento in Biblioteca con il progetto di avviamento alla lettura “Nati per leggere”, previsto per sabato 29 febbraio.

Si svolgerà invece regolarmente il mercato settimanale di domani, martedì 25/2.

L’eventuale adozione di provvedimenti ulteriormente restrittivi rispetto alle direttive contenute nell’Ordinanza (chiusura strutture e/o interruzione dell’attività associativa ordinaria) è lasciato alla libera valutazione da parte delle singole associazioni – sportive, culturali e sociali – che gestiscono impianti sportivi pubblici e strutture di aggregazione o curano l’organizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali o attività didattiche extra-curriculari.

Per quanto riguarda Sasso Marconi, la Piscina comunale e i Centri sociali del capoluogo e di Borgonuovo hanno comunicato la chiusura fino al 1 marzo.

Ricordiamo che i provvedimenti contenuti nell’Ordinanza n. 1/2020 hanno validità fino al 1 marzo e potranno subire modifiche in base ad eventuali variazioni della situazione sul territorio regionale.

Per tutti gli aggiornamenti, seguire il sito internet del Comune, www.comune.sassomarconi.bologna.it