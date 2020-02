Iniziati i lavori in piazza Martiri partigiani a Sassuolo

Cominciati, puntuali sulla tabella di marcia, i lavori per la riqualificazione di piazza Martiri Partigiani. Restyling ambizioso (oltre 1,8 milioni di euro l’importo dei lavori) e destinato a concludersi non prima dell’estate, il cui avvio prevede i lavori sui sottoservizi ad opera di Hera.

Il tratto interessato da questa prima tranche – che dovrebbe protarsi per circa 70giorni, poi ne serviranno altrettanti per la parte di piazza sui ci affacciano via Pia, via San Giorgio, e il palazzo sede della Bper e della Guardia di Finanza – è quello più prossimo alla Guglia, che prevede anche il rifacimento del sagrato del Duomo cittadino.

Domani e fino a fine lavori i banchi del mercato di solito ospitati in piazza Martiri si spostano presso la’era del parcheggio Unicredit, tra le due stazioni ferroviarie cittadine.