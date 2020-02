Un uomo di 60 anni di Zola Predosa è morto in un incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Morazzo, al confine fra Bologna e Zola Predosa. Era in sella a uno scooter che, per motivi da accertare da parte della Polizia Locale Reno Lavino intervenuta per i rilievi, si è scontrato con un Suv. Nell’impatto il 61enne è stato sbalzato a terra e i soccorritori del 118 altro non hanno potuto che constatare il suo decesso. Illeso l’uomo alla guida dell’auto, un 57enne.