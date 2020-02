Consorzio Agrario dell’Emilia: annullate tutte le manifestazioni organizzate

A seguito all’ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dal Ministro della Salute Roberto Speranza – che prevede da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo una serie di adempimenti per contrastare la diffusione del Coronavirus CORID-19, tra cui “…la Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico” – il Consorzio Agrario dell’Emilia comunica che saranno annullate TUTTE le manifestazioni organizzate per la settimana in corso a partire dai due convegni recentemente pubblicizzati sui media, incontri tematici che si sarebbero svolti a San Giorgio di Piano BO e a Correggio RE e previsti per il 25 e 27 febbraio su frumento tra azioni e prospettive e sulle novità nella viticoltura e trattamento del vitigno.