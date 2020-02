Sul Sentiero dei Ducati con il Cai Reggio Emilia

Martedì 25 febbraio alle 21:00, nella sede di via Caduti delle Reggiane 1H, il Cai Reggio Emilia presenterà le prime iniziative del 2020 sul Sentiero dei Ducati. Per valorizzare questo bellissimo percorso, che partendo da Quattro Castella risale la valle dell’Enza fino al Lagastrello, sarà proposto un programma di 9 escursioni. In pratica un trekking a tappe che ha l’obiettivo di riscoprire angoli sconosciuti e luoghi di eccezionale interesse storico e naturalistico, come i colli di Quattro Castella, la rupe di Canossa, i borghi di Grassano, Vercallo, Spigone, Cereggio e Montedello, Miscoso, la valle del Tassaro, i panorami dello Staffola, la chiesa di Pianzo, le bellissime faggete tra Succiso e il Lagastrello sotto l’Alpe di Succiso.

Ai partecipanti verrà certificata la presenza nelle varie tappe per poi ottenere il Testimonium e l’iscrizione nell’Albo d’Oro dei primi 100 viandanti del Sentiero dei Ducati. Alle camminate sarà affiancato un concorso fotografico, rivolto a chi vuole documentare sul campo il Sentiero dei Ducati. Nel corso della serata Verranno poi illustrati i due percorsi, per chi cammina a piedi e per i cicloescursionisti. La prima tappa da Quattro Castella a Canossa è in programma domenica 1 marzo. Info: www.caireggioemilia.it.