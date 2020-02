Il Tirannosauro dei Saber vince l’edizione 2020 del Carnevale con il carro Jurassic Saber

Si è conclusa oggi pomeriggio l’edizione 2019 del Carnevale di Castelnovo di Sotto. E’ stata la scuderia “I Saber” a ricevere dalle mani degli organizzatori della manifestazione e dal sindaco Francesco Monica l’ambito Gonfalone e la targa simbolo del successo. La scuderia che ha presentato il meraviglioso carro “Jurassic Saber”

L’opera d’arte dei maestri cartapestai trae ispirazione dal film del 1997 di Steven Spielberg. Al centro del carro spicca un enorme scheletro di tirannosauro capace di muovere la testa e di colorare gli occhi. Alla base compaiono due velociraptor colorati che precedono la riproduzione fedele di una delle jeep presenti nella pellicola. Ad accompagnare il carro per tutte e quattro le sfilate sono stati i volontari della scuderia, vestiti in stile safari.

La proclamazione è avvenuta questo pomeriggio sul palco, davanti alle scuderie al gran completo che, intorno alle 17, dopo diversi giri dell’anello del centro, si sono riunite per assistere agli attesi verdetti. Il sole e la temperatura mite hanno aiutato anche questa ultima sfilata. Ovviamente non è mancato il divertimento, grazie alle battute e ai simpatici siparietti del Castlein che hanno fatto da sottofondo al pomeriggio in maschera. La storica maschera Castelnovese, che per un mese ha avuto in mano le chiavi della città, a malincuore ha dovuto restituirle al sindaco.

La scelta del vincitore non è stata facile per i giurati, per i giurati, in quanto ogni carro presentava caratteristiche che meritavano di essere premiate per la loro originalità e per l’abilità dei gruppi che li accompagnavano con balli e costumi caratteristici. Il momento della proclamazione ha visto un vero e proprio tripudio per la squadra vincitrice. Dopo l’annuncio, grande festa per i componenti dei vari gruppi, che si sono poi concessi a una foto di rito “affollatissima”.

L’atmosfera carnevalesca continuerà a respirarsi in paese anche nelle prossime settimane, con la 124esima edizione della mostra mercato della maschera e il raduno internazionale dei carnevali e dei carnevalari.