‘Manutenzione straordinaria vedere’, il programma della settimana a Fiorano

Continua il programma manutenzioni straordinarie del verde sul territorio di Fiorano Modenese, che prevede sia potature che abbattimenti, là dove si rendono necessari, dopo le opportune verifiche di esperti.

Per ogni albero abbattuto si procederà con nuove piantumazioni

Ricordiamo che per ogni pianta pubblica presente sul territorio, il Comune sta procedendo con una schedatura tramite Visual Tree Assessment (valutazione visiva dell’albero su basi biomeccaniche; in acronimo VTA), per gli abbattimenti i dati vengono completati da apposite analisi e certificazione da parte di un agronomo.

Dalle ore 8 alle ore 16 di lunedì 24 febbraio verrà modificata la viabilità, per il restringimento stradale, con senso unico alternato, in via Statale, tra il ponte del bocciodromo e via Mondaini, a Spezzano, per la potature della siepe di lauro e piante.

Sempre lunedì 24 febbraio, dalle 8 alle 18, è prevista la chiusura di alcuni stalli di parcheggio, con rimozione forzata in via Nirano I tronco, all’ingresso del parco San Rocco, per la potatura e abbattimento di alcune piante pubbliche.

Martedì 25 e mercoledì 26 febbraio dalle 7 alle 18 sarà invece chiuso il parcheggio pubblico di via Monchio, per l’abbattimento di alcune piante a ceppaia miste .

40 nell’area retrostante la scuola Il Castello, 10 nella zona Via Fiandri-Via Don Minzoni, 10 nel’area detta La Busa in Via Ghiarella, 30 fra il bocciodromo e la circondariale, 20 in Via Montagnani.

Nei giorni scorsi sono anche iniziati i lavori per la messa a dimora nell’area adiacente al bocciodromo delle piante messe a disposizione dal vivaio della Regione. Sono in totale 110: 40 verranno messe a dimora nell’area retrostante la scuola Il Castello, 10 nella zona di via Fiandri-via Don Minzoni, 10 nell’area detta ‘La Busa’ in via Ghiarella, 30 fra il bocciodromo e la circondariale e 20 in via Montagnani.