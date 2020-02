Terminato a Sassuolo il primo progetto di manutenzione delle aree verdi comunali

E’ terminato nella giornata di ieri un primo progetto di manutenzione e messa in sicurezza del verde pubblico, avviato nel dicembre scorso, che è intervenuto su 508 piante dislocate sul territorio comunale per un importo complessivo di € 69.316,74 iva inclusa.

“Con l’intervento di ieri – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – si è concluso questo primo progetto finanziato nel corso del 2019 con risorse appositamente stanziate in variazione di bilancio, perché quando ci siamo insediati non abbiamo trovato fondi destinati a questo tipo di interventi. Siamo consapevoli che le operazioni di potatura da effettuare in città siano ancora tante ed è per questo che partirà un secondo progetto, dell’importo di circa 90.000 €, che si svolgerà in autunno ed in inverno, le stagioni ottimali ed individuate anche dal regolamento del verde pubblico per questo tipo di interventi”.

Nel rispetto degli scopi primari che si prefigge la gestione del verde, le operazioni manutentive delle essenze arboree inserite in progetto hanno avuto l’obiettivo di: provvedere alla rimozione dei possibili rischi verso i fruitori ed assicurare la massima longevità possibile delle piante evitando loro mutilazioni immotivate della chioma; ridurre al minimo disagi e pericoli, prevedendo una serie d’interventi cesori mirati, in grado di migliorare le condizione delle piante attraverso operazioni di diradamento ed eliminazione delle branche danneggiate; limitare l’occultamento della pubblica illuminazione ed in genere i disagi causati dalla eccessiva vicinanza degli alberi alle abitazioni ed alle arterie di traffico urbano.

Le zone verdi sottoposte a manutenzione nel primo progetto appena terminato sono state: viale Montegrappa; via Falzarego; p.zza Bernina; viale Pordoi; via Monginevro; via Moncenisio; viale San Gregorio; via Silone; viale San Polo; via Moscati; via Marie Curie; viale Giacobazzi; viale Cherubini; viale Toscanini; viale Mascagni; area verde viale Cimarosa; via del Tirassegno; parco O. Tassi; via Regina Pacis; scarpata scuola Don Gnocchi San Michele; via Pedemontana. Terminato ogni intervento Hera è immediatamente intervenuta per la pulizia e la sistemazione dell’area.