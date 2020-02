“Slot free” a Modena: un bando per attività senza giochi d’azzardo

Fino a venerdì 28 febbraio è ancora possibile presentare domanda per il bando a sostegno del miglioramento e della promozione delle attività libere dal gioco d’azzardo promosso dal Comune di Modena. Il bando è indirizzato ai gestori di pubblici esercizi che hanno già aderito o intendono aderire al marchio “Slot free ER” e mette a disposizione un fondo di 12 mila euro per attività che migliorino gli spazi interni o esterni del punto vendita e per ampliare e consolidare il servizio offerto.

Arrivata alla terza edizione, l’iniziativa fa parte del progetto “Modena slot free”, promosso dal Comune di Modena e finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Le domande possono essere presentate fino a venerdì’ 28 febbraio. Tra le azioni finanziabili, per esempio, l’acquisto di giochi di società o libri da mettere a disposizione dei clienti e l’organizzazione di piccoli eventi di socializzazione come laboratori artistici o gastronomici. Sono invece esclusi gli eventi che prevedono sconti o promozioni per il consumo di bevande alcoliche. I contributi possono coprire fino alla metà delle spese ammissibili per un massimo concedibile di 500 euro.

Possono presentare domanda gli esercenti di locali pubblici che già aderiscono al marchio “Slot free ER” (attualmente settanta) e quelli che contestualmente alla richiesta di contributo presentano anche domanda di adesione (i requisiti e le modalità per aderire al marchio si trovano sul sito www.comune.modena.it/slotfree).

Sono ammesse al contributo le spese sostenute per migliorare l’immagine e la fruizione degli spazi, interni ed esterni, del locale pubblico e per ampliare o consolidare il prodotto e il servizio offerto ai clienti. Sono ammissibili anche le spese per riqualificare il sistema organizzativo e gestionale, attraverso l’adozione di nuove dotazioni informatiche, soluzioni tecnologiche, applicazioni digitali, acquisto di hardware e software, e le spese per la formazione e qualificazione del personale. Sono finanziabili le spese e effettuate tra l’1 gennaio e il 15 giugno 2020.

Il bando e le modalità di presentazione delle domande si trovano sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it). Per informazioni è possibile telefonare al numero: 059 203 2568. La domanda di concessione del contributo deve essere inviata all’indirizzo di posta certificata modenasicura@cert.comune.modena.it oppure consegnata all’Ufficio Politiche per la legalità e la sicurezza urbana entro venerdì 28 febbraio 2020.

Promosso dalla Regione, il marchio “Slot free ER”ha l’obiettivo di dare valore, attraverso una vetrofania applicabile alla vetrina, alla scelta degli esercenti che hanno deciso di non installare nei loro locali slot machine e videopoker.