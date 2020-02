Sesta edizione del Premio “Sotto il Muro dei 100 kg”: domani a Soliera convegno e premiazioni

Sabato 22 febbraio Soliera ospita la 6a edizione del Premio “Sotto il Muro dei 100 kg” dedicato ai comuni dell’Emilia Romagna in cui i “rifiuti non riciclabili” sono stati ridotti a quote pro-capite estremamente basse grazie all’impegno civico dei loro cittadini e a gestioni virtuose delle raccolte differenziate.

L’evento ospita Rossano Ercolini, fondatore del movimento «Rifiuti Zero» nonché “Goldman Environmental Prize” (il “nobel” per l’ambiente), con una relazione sulla rivoluzione ecologica delle 300 comunità locali che hanno adottato e messo in pratica il decalogo dei “dieci passi verso rifiuti zero”.

Durante il convegno verranno presentate diverse relazioni per conoscere i dati regionali sulle raccolte differenziate e per approfondire le migliori pratiche gestionali anche attraverso un confronto sulle esperienze comunali messe in pratica, sulle problematiche ancora aperte e sulle prospettive e gli obiettivi che dovranno essere raggiunti per ottenere sempre migliori performance finalizzate alla minimizzazione dei rifiuti.

A conclusione dell’evento la premiazione dei comuni più virtuosi.