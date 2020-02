Litigano per strada e poi si scagliano contro gli Agenti della Polizia di Stato: arrestati 2 cittadini italiani

Nella serata di ieri, due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti in via San Giovanni Bosco su segnalazione di una lite animata fra due soggetti (poi identificati in due italiani di 24 e 40 anni), che si stavano colpendo a vicenda. All’arrivo degli Agenti, i due individui, con visibili escoriazioni, hanno riferito di aver avuto un diverbio per futili motivi ormai risolto. Alla richiesta degli operatori di fornire le proprie generalità, il 24enne ha dapprima tentato di temporeggiare per poi scagliarsi repentinamente contro uno degli Agenti, afferrandolo per il collo e spingendolo violentemente contro un’autovettura parcheggiata.

Altri due Agenti, intervenuti a protezione del collega, sono stati colpiti rispettivamente con una testata al volto e con dei colpi alle braccia e alle mani.

Anche il 40enne si è scagliato contro gli operatori, colpendo il quarto Agente e provocandogli una contusione alla spalla destra.

I due soggetti sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso e lesioni personali. Il 24enne è stato anche segnalato per evasione dagli arresti domiciliari, cui è sottoposto, e danneggiamento di cosa sottoposta alla pubblica fede con violenza alla persona.

I quattro operatori di Polizia intervenuti sono dovuti ricorrere alle cure mediche, riportando lesioni giudicate guaribili in 10 e 7 giorni.