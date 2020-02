Limitazioni al traffico in via Emilia Ospizio per sostituzione dei binari al passaggio a livello

Per consentire lavori di manutenzione urgente della linea ferroviaria in prossimità del passaggio di via Emilia Ospizio, si rendono necessari alcuni provvedimenti di limitazione del traffico lungo la stessa strada:

– dalle 21 del 22 febbraio alle 6 del 24 febbraio 2020, l’interruzione della circolazione veicolare e pedonale;

– dalle 6 alle 9 del 24 febbraio 2020, la riapertura al transito veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia;

– dalle ore 9 alle ore 17 del 24 febbraio 2020 l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri.

Le deviazioni e i percorsi alternativi saranno segnalati sul posto.

Sono infatti previste, per conto di Ferrovie Emilia-Romagna (Fer) di manutenzione urgente della linea ferroviaria in prossimità del passaggio a livello (sostituzione dei binari e rifacimento della massicciate) e successiva asfaltatura delle aree stradali adiacenti. Tali lavorazioni non consentono di mantenere i normali transiti lungo la via Emilia Ospizio.