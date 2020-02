Incendio ieri a Casalfiumanese

Nel tardo pomeriggio di ieri un ettaro circa di boscaglia, rovi e alberi, è stato coinvolto da un incendio in località Pieve di Sant’Andrea a Casalfiumanese. In un primo momento sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Imola con due automezzi ed un 4×4-carro boschi. Date le condizioni di elevata criticità per il gran secco, così come comunicato dall’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto altri tre mezzi fuoristrada (visto il terreno impervio), che hanno operato per lo spegnimento e la successiva bonifica dell’area.