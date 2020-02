Il Presidente della Provincia Tomei incontra la famiglia Pavironica

La famiglia Pavironica ha salutato, nella mattina di venerdì 21 febbraio, il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei nel corso di un incontro nella sede dell’ente con le maschere della tradizione carnevalesca modenese per parlare di Modena e non solo. Non sono mancati i momenti di ilarità, come ad esempio quando Sandrone, accolto insieme ai “famigliari” nell’ufficio di presidenza, ha detto che «questo ufficio è proprio fuori dal Comune».

Una visita nel corso della quale, il presidente della Società del Sandrone, Giancarlo Iattici, ha consegnato a Tomei un volume sulla storia della società carnevalesca, che proprio quest’anno compie 150 anni di storia.

«Il nostro impegno -ha affermato Iattici – è quello di portare avanti la tradizione centenaria di una maschera che è entrata nel cuore e nella cultura dei modenesi. Viviamo con passione questo impegno, consapevoli che tramandare la memoria sia un gesto di affetto nei confronti della nostra comunità».

Tomei, apprezzando il lavoro della Società del Sandrone, ha ribadito «l’alto valore culturale che svolge ogni anno per tutti i nostri concittadini. Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo sono una vera e propria eccellenza modenese, che continua a vivere grazie a voi».