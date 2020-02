Il Carnevale dei ragazzi prosegue a Formigine

Prosegue questo weekend e martedì 25 febbraio la programmazione del 63° Carnevale dei ragazzi Città di Formigine.

Sabato 22 i festeggiamenti si apriranno alle ore 15.00 con degustazioni di gramigna con salsiccia, gnocco fritto e patatine. Alle 19.00 si farà strada per le vie del centro storico il corso mascherato, per la seconda volta in serata dopo il successo dell’edizione passata: a sfilare quest’anno saranno 13 carri allegorici, accompagnati da 7 gruppi per un totale di quasi 2000 partecipanti. Alle 20.00 le “Invasioni Lunari” si esibiranno in acrobazie luminose, seguite dal concerto dei “Tanta Roba”. Durante la giornata il Museo del Castello rimarrà aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00.

Domenica 23 fin dalle 10.00 del mattino il centro storico ospiterà la degustazione di frittelle di baccalà, gnocco fritto, polenta con salsiccia e patatine. A questa si aggiungeranno i piatti tipici della tradizione presso il “Bivacco degli Zingari” in via Trento Trieste. Il corso mascherato sfilerà alle 14.30 accompagnato dalla Famiglia Pavironica, il Re e la Regina del Carnevale e la Banda musicale del Liceo “Carlo Sigonio”: alle 16.00 seguirà il tradizionale sproloquio di Sandrone dal balcone di sala Loggia. La giornata si concluderà con la musica dei “Tanta Roba” a partire dalle 16.30. Nella giornata di domenica il Museo del Castello osserverà l’orario di apertura dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

I festeggiamenti per il Carnevale giungeranno al termine martedì grasso, 25 febbraio. Alla tradizionale distribuzione di gnocco fritto e maccheroni al ragù seguirà alle 14.00 l’ultima sfilata del corso mascherato e alle 16.00 il discorso del Re e della Regina del Carnevale. Alle 16.30 ci sarà tempo per un ultimo piatto di polenta prima della cerimonia di premiazione delle 17.00. Per l’occasione il Museo del Castello rimarrà aperto dalle 14.00 alle 18.00.

Nelle tre giornate della manifestazione, in previsione dell’afflusso straordinario di pubblico, entrerà in vigore l’ordinanza del Sindaco sull’ordine e la sicurezza pubblica. Sarà quindi vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, così come la somministrazione di bevande superalcoliche (superiori ai 21 gradi) all’interno delle aree del centro storico interessate dalla manifestazione dalle ore 9.00 alle ore 23.00 di sabato 22, dalle 10.00 alle 19.00 di domenica 23 e dalle 9.00 alle 19.00 di martedì 25.

Per chiunque circoli nelle aree di cui sopra sarà inoltre vietato portare al seguito contenitori di vetro, lattine e bevande superalcoliche, oltre il porto ingiustificato di qualsiasi oggetto o strumento utilizzabile per l’offesa della persona. Vigerà infine il divieto di detenzione e utilizzo di spray urticanti o dispositivi simili.

Una specifica segnaletica informerà sulle aree vietate al traffico e indicherà i parcheggi più vicini. La partenza del percorso della sfilata e l’iscrizione delle mascherine singole avverrà in via Donati, dentro alle scuole medie A. Fiori.

In caso di maltempo, il programma del sabato sarà rinviato al sabato successivo, il corso mascherato della domenica e del martedì sarà rinviato alla domenica successiva, mentre la degustazione dei piatti tipici del martedì si terrà ugualmente.

Il Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine è organizzato dall’associazione omonima, in collaborazione con il Comune.

Per i dettagli del programma e per visionare il nuovo percorso è possibile consultare questo sito o la pagina Facebook del Comune di Formigine.