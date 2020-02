Il 24 febbraio aprono le iscrizioni al Nido Arcobaleno di Castelnovo Monti

Aprono ufficialmente lunedì, 24 febbraio, le iscrizioni al Nido comunale Arcobaleno, per l’anno scolastico 2020 – 2021. Il Nido Arcobaleno è una realtà attiva a Castelnovo da oltre 40 anni, con la sede attuale, moderna e innovativa, che è stata inaugurata nel 2014.

Il Nido può accogliere fino a 42 bambini, e vi operano complessivamente 8 educatrici, 2 ausiliarie, un pedagogista, un’atelierista. Il Nido d’infanzia è aperto dal 1 settembre al 30 giugno, con sospensioni natalizie e pasquali, dalle ore 7.30 alle ore 16, dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 18 è attivo un servizio di tempo prolungato, riservato ai bambini i cui genitori siano entrambi impegnati per motivi di lavoro. Il numero dei posti al tempo prolungato è limitato.

Possono presentare domanda d’iscrizione al Nido Arcobaleno i genitori dei bambini nati nel 2018, 2019 e fino alla data del 31 marzo 2020. La richiesta d’iscrizione può essere inviata entro e non oltre il 7 aprile 2020, dai genitori o dai tutori dei minori, esclusivamente utilizzando l’applicativo presente nell’area Servizi on-line del sito dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, al link www.unioneappennino.re.it/istanzeonline. Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale ed Educativo associato, con sede a Palazzo Ducale, in via Roma a Castelnovo Monti, tel . 0522 610241, 0522 610232, mail sociale.scuola.castelnovo@unioneappennino.re.it, www.unioneappennino.re.it.

Lunedì 9 marzo, dalle 16.30 alle 18.30 è prevista anche una giornata aperta con visite guidate per tutte le famiglie interessate a conoscere meglio il servizio, il personale, gli spazi e le opportunità del Nido Arcobaleno.