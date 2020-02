Ennesimo arresto della Polizia per traffico di droga a Reggio in zona stazione

Prosegue senza sosta anche l’attività di bonifica dal traffico di droga nell’area della stazione. Nella giornata di ieri il personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino nigeriano, O.O., nato a Ipetu Ijeha, classe 1991, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina. L’arrestato è stato bloccato in strada, zona Canalina, mentre “masticava” 8 dosi di stupefacente, già confezionate, che trasportava in bocca.

A lui gli uomini della Squadra Mobile sono giunti grazie al consueto monitoraggio dell’area della stazione, seguendo assuntori locali. Sono stati predisposti appostamenti e pedinamenti che hanno permesso di individuare l’abitazione, zona Canalina, dentro la quale gli investigatori hanno effettuato una perquisizione rinvenendo sostanza stupefacente, suddivisa in: 42 involucri contenenti 11,94 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo eroina e 19 involucri contenenti 19,65 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’arrestato verrà giudicato con rito per direttissima.