Domenica a Bismantova incontro sui fenomeni luminosi

Domenica 23 febbraio, alle ore 15 al Foyer del Teatro Bismantova, è in programma un originale incontro sul fenomeno delle emanazioni luminose registrate in diverse occasioni in passato alla Pietra di Bismantova. Porteranno i saluti il Sindaco Enrico Bini e l’Assessore al Turismo Chiara Borghi. Seguiranno gli interventi di Nicola Tosi, ricercatore sui Fenomeni Energetici Luminosi, e Daniele Gullà, consulente tecnico ambientale.

Tosi, toscano di Pietrasanta residente a Montefiorino, è il principale studioso italiano dei fenomeni energetici luminosi, da più di 10 anni. Ha lungamente analizzato alcuni di questi fenomeni anche alla Pietra di Bismantova. Insieme a Daniele Gullà ha recentemente compiuto due perlustrazioni in Val Malenco per riprendere e analizzare questo tipo di fenomeni. I due ricercatori hanno catturato immagini eccezionali che saranno mostrate durante l’incontro.