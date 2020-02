Questa notte intorno le 01:30, lungo via Saliceto a Castel Maggiore il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo ed il mezzo è uscito dalla sede stradale. Nessun altro veicoli è rimasto coinvolto. Sono intervenuti i vigili del fuoco della Centrale con l’autogrù per riportare in strada il camion; vista la complessità dell’intervento, la squadra ha fatto intervenire una seconda autogrù del soccorso stradale. Sul posto erano presenti i Carabinieri.