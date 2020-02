Sabato modifiche alla circolazione per il Carnevale di Ancora – Borgo Venezia e Pista

Si svolgerà sabato prossimo, 22 febbraio, il “Carnevale dei quartieri Ancora – Borgo Venezia e Pista” che vedrà il ritrovo alle ore 14,30 presso la parrocchia dell’Ancora e, dopo un momento di preghiera, si svilupperà attraverso un corteo mascherato prima verso il circolo Pagliani, poi verso il circolo 1° Maggio per una grande festa finale con giochi, musica e buffet per tutti assieme a “Cesira e Sassulein”, le maschere dialettali sassolesi.

Per dare la possibilità al corteo di muoversi in assoluta sicurezza, la viabilità e la sosta nella zona saranno temporaneamente modificate, in base a quanto disposto dall’ordinanza n° 36 del 14 Febbraio a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

In particolare, dalle ore 14,30 alle ore 17di sabato 22 febbraio sarà in vigore il divieto di sosta su ambo i lati di largo Borgo Venezia, via Marzabotto, via Villafranca e via Pastrengo. I veicoli in sosta non autorizzata verranno rimossi.