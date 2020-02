Ritorna sabato a Modena “Andar per mostre, città e musei”

Nuovo appuntamento di “Andar per mostre, città e musei”, rassegna a cura della Biblioteca civica d’Arte Luigi Poletti, sabato 22 febbraio alle 17, dedicato alla mostra “Picasso. La sfida della ceramica”, in corso a Faenza.

La presentazione modenese della mostra faentina dedicata al rapporto tra Picasso e la ceramica è affidata a Claudia Casali, direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (Mic). La conferenza inizia alle 17 in Sala Oratorio a pianoterra di Palazzo dei Musei in largo S. Agostino, e la partecipazione è come sempre libera e gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

La mostra “Picasso. La sfida della ceramica”, a cura di Harald Theil e Salvador Haro con la collaborazione di Claudia Casali, presenta 50 pezzi unici provenienti dalle collezioni del Musée National Picasso-Paris, un nucleo di inestimabile valore che affronta tutto il percorso creativo dell’artista spagnolo nei confronti dell’argilla. L’esposizione analizza le fonti di ispirazione di Picasso, proprio a partire dai manufatti presenti nelle collezioni faentine: la ceramica classica (con le figure nere e rosse), i buccheri etruschi, la ceramica popolare spagnola e italiana, il graffito italiano quattrocentesco, l’iconografia dell’area mediterranea (pesci, animali fantastici, gufi e uccelli) e le terrecotte delle culture mesoamericane sono i protagonisti di un dialogo fertile, unico ed inedito. Una sezione speciale è dedicata al rapporto tra Picasso e Faenza. Completa la mostra un video storico di Luciano Emmer del 1954 “Picasso a Vallauris”. La mostra fa parte del progetto internazionale Picasso Méditerranée (www.picasso-mediterranee.org).

Informazioni al tel. 059 2033372 o sul web (www.comune.modena.it/biblioteche).