Rapinata mentre si appresta ad aprire il bar. E’ successo questa mattina a Castelnuovo Rangone

Una barista 29enne modenese è stata rapinata questa mattina poco dopo le 6.00 a Castelnuovo Rangone mentre si apprestava a compiere le consuete operazioni di apertura del bar sito in via della Costituzione. La donna era all’esterno del locale intenta a sistemare l’immondizia, quando è stata avvicinata da due individui che gli hanno asportato la borsetta, strattonandola e prendendola per i capelli. I due si sono poi allontanati a bordo di biciclette. Dato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelvetro e quelli di Sassuolo che si sono subito messi alla ricerca dei due rapinatori. Indagini in corso.