Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 21 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso con transito di nubi alte e stratificate di scarsa consistenza nella seconda parte della giornata. Possibili riduzioni di visibilità al primo mattino sulle aree di bassa pianura dovute a foschie dense e/o banchi di nebbia, in rapido dissolvimento. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione, comprese tra 0 e 2 gradi, localmente inferiori nelle aree di aperta campagna dove saranno possibili deboli gelate; massime con poche variazioni, tra 12 e 14 gradi. Venti: deboli; inizialmente in prevalenza occidentali, in rotazione da est nel corso della giornata. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)