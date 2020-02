Oltre 200mila euro per le iniziative culturali da marzo a novembre

Definito il programma delle iniziative culturali da marzo a novembre. L’Amministrazione ha infatti pubblicato in albo pretorio la delibera con la quale mette in fila gli eventi per i quali, come di consueto, verrà chiesto un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio.

Oltre 200mila euro (209mila per l’esattezza) la spesa complessiva: il Comune ne mette 64mila, la Fondazione cofinanzia per i restanti 145mila un programma che, rispetto a quello del 2019, replica per larga parte appuntamenti che si tengono tra Palazzo Ducale, piazzale della Rosa, il castello di Montegibbio, Parco Vistarino, l’auditorium Bertoli e il Crogiolo.

Confermate la rassegna cinematografica all’aperto, il concerto del 2 giugno, gli appuntamenti letterari de ‘L’ora d’autore’, tra le novità c’è il Festival ‘Sassuolo in musica’ in programma a Montegibbio a fine maggio e le ‘Interviste a Palazzo Ducale’, otto eventi che coinvolgeranno personalità importanti destinati a promuovere le bellezze del Palazzo estense.